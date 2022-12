Classifiche USA, UK e Giappone del 2022, FIFA 23 e CoD battono i Pokémon

GamesIndustry.biz ha snocciolato una serie di dati relativi alla corrente annata videoludica, ormai giunta al termine. Tra questi anche le classifiche dei 10 giochi più venduti nel 2022 negli Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, sulla base delle informazioni condivise da NPD, GfK e Famitsu. In cima a ogni top 10 troviamo un titolo differente: FIFA 23 in UK, Call of Duty: Modern Warfare 2 in USA e Splatoon 3 in Giappone. Eccole al completo:

USA

Call of Duty: Modern Warfare 2 Elden Ring Madden NFL 23 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga God of War: Ragnarok Leggende Pokémon Arceus Pokémon Scarlatto e Violetto Horizon Foribidden West FIFA 23 MLB: The Show 22

Regno Unito

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 Leggende Pokémon Arceus Horizon Forbidden West Pokémon Scarlatto e Violetto LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe God of War Ragnarok Nintendo Switch Sports Elden Ring

Giappone

Splatoon 3 Pokémon Scarlatto e Violetto Leggende Pokémon: Arceus Kirby e La Terra Perduta Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Minecraft: Switch Edition Mario Party Superstars Super Smash Bros Ultimate Elden Ring

FIFA 23

Come possiamo vedere la classifica giapponese è dominata da Nintendo Switch, che occupa nove posizione su 10. L'eccezione è rappresentata da Elden Ring, che in proporzione ha ottenuto molto più successo negli USA: è secondo negli Stati Uniti. Il titolo FromSoftware tra l'altro è l'unico assieme a Pokémon Scarlatto e Violetto e Leggende Pokémon Arceus a figurare in tutte e tre le classifiche.

Le tre classifiche inoltre dimostrano ancora una volta quanto siano differenti i gusti dei giocatori americani, inglesi e giapponesi. Splatoon 3 ad esempio è primo in Giappone, ma non figura nemmeno tra i primi dieci negli altri mercati. Lo stesso vale per Madden NFL e MLB the Show in Giappone e Regno Unito.