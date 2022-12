PlayStation Store: i saldi invernali di PS5 e PS4 iniziano oggi 21 dicembre 2022, con molte offerte

Sony ha annunciato l'avvio del saldi invernali del PlayStation Store per PS4 e PS5, che iniziano oggi 21 dicembre 2022, con sconti fino al 75% su giochi e DLC. Si tratta della più grande promozione dell'anno, quindi un ottimo momento per acquistare qualche gioco in offerta.

Pagina degli sconti invernali del PlayStation Store per PS4 e PS5.

Vediamo alcuni dei giochi in offerta. Partiamo da Elden Ring, che può essere acquistato per 48,99€ invece di 69,99€ nell'edizione standard (-30%) e per 62,99€ invece di 89,99€ nell'Edizione Deluxe (-30%). Passiamo a Call of Duty: Modern Warfare II, acquistabile per 67,98€ nell'edizione standard, invece di 79,98€ (-15%) e per 87,99€ nell'Edizione cassaforte, invece di 109,99€ (-20%). Ottima l'offerta su FIFA 23, venduto con il 50% di sconto a 39,99€ invece di 79,99€ (versione PS5).

Altri sconti di rilievo sono la Need for Speed Unbound Palace Edition per 53,99€ invece di 89,99€ (-40%), Horizon Forbidden West per 49,59€ invece di 79,99€ (-38%), Stray per 23,99€ invece di 29,99€ (-20%).

L'invito è come sempre quello di esplorare la pagina dei saldi invernali del PlayStation Store, perché sicuramente troverete qualcosa che vi interessi su cui spendere i vostri sudati risparmi, considerando che ci sono ben 3273 giochi in offerta, per 137 pagine del negozio.