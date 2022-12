Sol Cresta, PlatinumGames lancia DLC con le astronavi classiche, ma è polemice per il prezzo

PlatinumGames ha deciso di aggiornare il suo sparatutto classico Sol Cresta, lanciando un DLC, chiamato Legendary Fighters, che aggiunge tre astronavi classiche della serie. Purtroppo il prezzo sta facendo un po' discutere la già ristretta comunità. Di base tre astronavi molto piccole finiscono per costare dieci dollari (6,20€ dalle nostre parti) se prese tutte insieme, con i singoli acquisti che arrivano fino a tre euro.

Come sottolineato dagli utenti, si tratta sostanzialmente di tre astronavi, senza livelli aggiuntivi o altro, che oltretutto non possono essere usate neanche in tutte le modalità.

Va detto che già il prezzo del gioco base è abbastanza elevato considerando il genere (parliamo di 49,99€ per l'edizione completa) che comprende anche la modalità storia (altrimenti da acquistare a parte), si poteva fare decisamente di meglio.

Certo, c'è da dire che quello degli sparatutto classici non sono proprio apprezzatissimi dalle masse, ma a questi prezzi non si fa nemmeno niente per attirare nuovi giocatori. Leggiamo la descrizione del DLC Legendary Fighters:

L'header del DLC Legendary Fighters di Sol Cresta

Arricchisci la tua esperienza di SOL CRESTA con questo DLC che ti consente di pilotare dei nuovi caccia.

I caccia leggendari della serie CRESTA sono tornati e dovrai manovrarli per cercare di fermare Mega Zofer nella sua missione di conquista del sistema solare.

Installando questo DLC aggiungerai 3 nuovi caccia al gioco di base.

- Questi 3 nuovi caccia non possono essere utilizzati nella modalità Colpo di scena, inclusa nel SOL CRESTA Dramatic DLC.

- Controlla il manuale di gioco per pilotare questi 3 nuovi caccia.

CR47

Il caccia principale di Moon Cresta è tornato in tutto il suo vecchio splendore per essere pilotato! Raccogliendo uno speciale emblema CR47 appariranno i caccia alleati. Attracca ai caccia II e III per avviare la tua navicella, proprio come in Moon Cresta.

Il CR47 ora può eseguire Charge Shots e forse persino trasformarsi in una fenice, in stile SOL CRESTA!

Wing Galiber

Il caccia principale di Terra Cresta è miracolosamente tornato a volare!

Proprio come in Terra Cresta, attracca a 5 caccia alleati che appaiono dall'hangar e sperimenta un sacco di varianti di attacco. Ovviamente, Formation Attack e Phoenix sono tornati!

Wing Galiber II

Il caccia principale di Terra Cresta II, Mandler no Gyakushuu, fa il suo attesissimo ritorno in battaglia. Oltre a Formation Attack e al leggendario Firebird Attack, numerosi attacchi speciali sono stati accuratamente recuperati, come Fire Formation, Formation Shot e P.R.B. (Phoenix Rolling Bomber).

Questi 3 caccia aggiuntivi possono essere utilizzati anche per la classifica dei punteggi in modalità Caravan.

L'icona del caccia utilizzato verrà ora registrata insieme al tuo punteggio più alto.

Sfida te stesso e scopri fin dove puoi spingere questi caccia leggendari, per molti versi differenti dai caccia dell'ammiraglia Yamato.