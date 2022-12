Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di nellcosplay veste di rosso

Record of Ragnarok sta per tornare su Netflix con la stagione 2, per questo vi farà piacere vedere questo cosplay della dea della bellezza Aphrodite realizzato da nellcosplay, che per l'occasione ha deciso di indossare un abito completamente rosso.

Normalmente l'abito di Aphrodite è bianco, ma nel mondo dei cosplay non mancano rielaborazioni e interpretazione del genere, con cambiamenti anche radicali ad alcuni elementi. Il vestito in sé è in linea con quello originale, solo che è stato cambiato completamente di colore, per un effetto complessivo piacevole, nonché molto forte.

Insomma, la Aphrodite di nellcosplay sembra pronta per il Natale, ma anche per il Capodanno. Chissà cosa chiederà per regalo. Magari la possibilità di sterminare per sempre il genere umano, che disprezza dal profondo del cuore.

Record of Ragnarok è la storia di un torneo organizzato dagli dei per decidere il destino del genere umano. Desiderosi di eliminare quello che considerano uno sbaglio, oltretutto noiosetto, le divinità sono costrette a dare un'ultima possibilità alla nostra specie per via di un cavillo sollevato da una delle Valchirie. Così uomini e dei si devono affrontare in un'arena. Vincerà che riuscirà a battere gli avversari per sette volte.