Elon Musk annuncia che lascerà il ruolo di CEO di Twitter, quando troverà un sostituto

Elon Musk lascerà il ruolo di CEO di Twitter, ma solo alle sue condizioni, ossia quando avrà trovato un sostituto che voglia prendere il suo posto (il che potrebbe avvenire tra molto tempo, considerando la situazione del social network).

Nei giorni scorsi Musk aveva lanciato un sondaggio per chiedere agli utenti se avrebbe dovuto lasciare il posto di comando di Twitter. La risposta, purtroppo per lui, gli è stata in larga parte sfavorevole, con ben il 57,5% delle preferenze andate al suo abbandono.

Il tweet con cui Elon Musk annuncia il suo possibile abbandono

Il miliardario non ha potuto che prendere atto della situazione, ma come sempre a suo modo: "Lascerò il ruolo di CEO appena avrò trovato qualcuno di abbastanza folle da prendere il mio posto! Dopodiché, mi limiterò a gestire i team del software e dei server."

Insomma, Musk non intende comunque abbandonare Twitter, che rimarrà di sua proprietà. Il sondaggio è arrivato poche settimane dopo l'acquisizione della compagnia da parte del magnate per 44 miliardi di dollari, avvenuta a ottobre 2022, per via del comportamento dello stesso, che ha finora ha gestito la situazione in modo caotico e contraddittorio, facendo fuggire utenti e inserzionisti, nonché applicando delle censure mirate che hanno indispettito non poco la comunità.

Vedremo se con le prossime mosse, Musk riuscirà a risollevare la situazione del social dell'uccellino blu, magari trovando qualcuno che sappia davvero come gestire la situazione.