Mastodon: 200.000 utenti iscritti in un giorno solo dopo la fuga da Twitter per il trend #RIPTwitter

Più di 200.000 persone si sono iscritte al social Mastodon in un giorno solo a causa della fuga di Twitter, legata all'hashtag #RIPTwitter, diventato velocemente trend sul social network dei cinguettii. Si tratta di un altro effetto della nuova governance stabilità da Elon Musk, che con i suoi modi bruschi e infantili ha portato molti dipendenti della compagnia a dare le dimissioni (pare che il 75% dei rimasti dopo i primi licenziamenti abbiano rifiutato le nuove condizioni e abbiano preferito accettare la buona uscita) e ha fatto crescere la preoccupazione negli utenti.

Musk ha preso il controllo di Twitter il 27 ottobre 2022 e molti non hanno apprezzato i suoi modi bruschi, le sue proposte rapaci, tipo quella delle spunte blu a pagamento per gli utenti verificati, nonché la volontà di dare spazio a tutti quei contenuti che la vecchia dirigenza aveva bandito (giusto recentemente ha rimosso il ban ad Andrew Tate, cacciato per aver detto che le donne sono responsabili degli stupri che subiscono). L'approdo più naturale per i transfughi è stato Mastodon, social condiviso fondato a marzo del 2016 e basato sulle istanze.

I fuggiti da Twitter stanno andando su Mastodon

L'istanza Mastodon più sottoscritta è stata Fediverse. Come potete vedere dal grafico, nelle ultime 24 ore Mastodon ha avuto 213.956 nuovi iscritti. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati più di 7 milioni di nuovi account.