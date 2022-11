Offerte Amazon: Volante Thrustmaster T248 Xbox e PC per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto questo dispositivo, il Volante Thrustmaster T248, compatibile con le piattaforme Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il Volante Thrustmaster T248 è 349,99€. Lo sconto rende questo dispositivo, di fascia alta, più conveniente (anche se il prezzo rimane un po' alto). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Il Volante Thrustmaster T248 è rivestito in pelle sulla parte esterna: con 25 pulsanti d'azione, tra cui 2 codificatori a doppia posizione utilizzabili su PC, questo presenta anche un display di garan interattivo. Per il resto troviamo una pedaliera magnetica, un sistema di nuova generazione Hybrid Drive che sviluppa il 70% di potenza in più rispetto agli altri volanti ibridi Thrustmaster, e la licenza ufficiale Xbox.

