Twitter, il piano di Elon Musk: 7,99$ al mese per account verificati e meno pubblicità

Sta effettivamente per partire il nuovo piano progettato da Elon Musk nella nuova gestione di Twitter che prevede, tra le altre cose, il pagamento di un piano per avere l'account verificato da 7,99 dollari al mese, cosa che prima era invece gratuita.

Con l'acquisizione di Twitter al prezzo di 40 miliardi di dollari, Musk ha intenzione di modificare alcuni aspetti dell'organizzazione del social media.

Twitter, il logo con l'uccellino

Oltre a voler garantire una maggiore "libertà d'espressione", almeno secondo quanto riferito dal nuovo boss, c'è dunque anche una revisione globale della monetizzazione per la piattaforma, che comprende un vero e proprio abbonamento che comporta anche alcune variazioni in termini di pubblicità.

Il messaggio ufficiale di avvio del nuovo piano è stato distribuito già nelle ore scorse, ma non è chiaro se questo sia già attivo: viene comunque confermata la richiesta di pagamento di 7,99 dollari per avere la spunta blu all'interno del nuovo piano "Twitter Blue", che garantisce il tipico marchio accanto al nome a tutti coloro che sottoscrivono l'abbonamento, dunque non solo alle "celebrità" o comunque alle identità note confermate.

Oltre a questo, la sottoscrizione dovrebbe ridurre sensibilmente la pubblicità, consentire la pubblicazione di video più lunghi e una riorganizzazione della visibilità in base alla "qualità" dei contenuti, anche se non è chiaro come questa venga valutata, al momento.

Il piano iniziale sembrava prevedere il pagamento di 20 dollari al mese, ma la cosa è stata poi rielaborata e ridotta ai 7,99 dollari attuali. Tuttavia, la proposta ovviamente non è stata affatto ben accolta da molti, visto che la polemica sta montando da giorni all'interno della piattaforma sulle nuove idee della gestione Musk.