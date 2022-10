Twitter potrebbe chiedere $20 al mese per gli account verificati, stando a un report

Stando a un report pubblicato sulle pagine di The Verge, una delle prime iniziative di Elon Musk ora che possiede Twitter è quello di trasformare Twitter Blue in una sottoscrizione da 20 dollari al mese che include tra i vantaggi lo stato "Verificato" di un account, anche per quelli che hanno già ottenuto tale riconoscimento. Non solo, il magnate ha minacciato di licenziare il team incaricato di del progetto progetto se non integrerà i cambiamenti al servizio entro la scadenza fissata per il 7 novembre 2022.

The Verge afferma di aver ricevuto l'informazione da alcune fonti interne e leggendo delle email interne di Twitter. Al momento Twitter Blue ha un prezzo di 4,99 dollari al mese e offre alcuni vantaggi, tra cui la possibilità di modificare i tweet già pubblicati, accedere in anticipo a nuove funzionalità e altro ancora.

Lo stato "Verificato" viene assegnato a un account (riconoscibile da un badge blu accanto al nome) di interesse pubblico ritenuto autentico, ovvero non utilizzato da un impostore. La piattaforma assegna lo status solo a un account che ritiene autentico, notorio e attivo. Al momento ottenere un profilo Twitter verificato è completamente gratuito, basta solamente rispettare i requisiti d'idoneità.

Il nuovo abbonamento dovrebbe quindi permettere a qualsiasi utente di "acquistare" lo status Verificato, mentre chi già lo ha ottenuto, stando alle fonti di The Verge, ha tempo 90 giorni per abbonarsi a Twitter Blu o perderà il badge. In pratica sarà costretto a pagare il prezzo della sottoscrizione.

Musk è stato chiaro nei mesi precedenti la sua acquisizione sul voler rinnovare il modo in cui Twitter verifica gli account e gestisce i bot. Inoltre giusto ieri ha twittato: "L'intero processo di verifica verrà rinnovato".

Sempre secondo le fonti di The Verge il team di Twitter è stato incaricato di lavorare alle modifiche di Twitter Blu e gli account verificati proprio domenica 30 ottobre e a quanto pare dovranno completare i lavori entro il 7 novembre, pena il licenziamento. Il che è un ultimatum piuttosto stringente, dato che hanno fondamentalmente poco più di una settimana per apportare le modifiche richieste.