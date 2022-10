Xbox: Game Pass, giochi e console a rischio aumento prezzi: cosa potrebbe succedere?

È un periodaccio per l'industria videoludica come per qualsiasi altro settore del mercato tecnologico e non solo, ma di conseguenza lo è ancora di più anche per gli utenti, che probabilmente si troveranno costretti a dover pagare prezzi più alti per i prodotti. Sony si è già mossa al riguardo: prima aumentato il costo dei giochi first party fino a 80 euro e poi incrementando di 50 euro anche il prezzo di PS5, generando grande sdegno da parte degli utenti ma, di fatto, senza che tali iniziative abbiano avuto ripercussioni effettivamente negative sulle vendite. Lo spostamento dell'aumento dei costi e della diminuzione dei ricavi sull'utente finale non è propriamente una bella mossa, ma potrebbe essere inevitabile in questa situazione difficile dell'economia internazionale, soprattutto su beni considerati "di lusso" come i videogiochi, motivo per cui non stupirebbe più di tanto se tale iniziativa venisse adottata anche da altri attori dell'industria.

E infatti, proprio la settimana scorsa Phil Spencer ha riferito, nel corso di un'esaustiva intervista al Wall Street Journal, che i prezzi potrebbero aumentare anche per Xbox. A dire il vero la cosa è ancora molto vaga: letteralmente, Spencer ha riferito di non credere di "poter mantenere i prezzi per sempre", senza peraltro specificare se stesse parlando delle console Xbox, dei giochi oppure dell'abbonamento ai servizi. Non è dunque affatto sicuro che tale aumento di prezzi ci sia e, a quanto pare, sicuramente non ci sarà prima del 2023 inoltrato, ma un'affermazione del genere sembra chiaramente mettere le mani avanti per eventuali revisioni future sulla collocazione dei propri prodotti sul mercato. Cosa potrebbe dunque cambiare, effettivamente? Il principale indiziato è sicuramente Xbox Game Pass: il servizio su abbonamento di Microsoft sta riscuotendo ampio successo ed è caratterizzato da un prezzo davvero molto competitivo rispetto a quanto offre, cosa che lo rende un candidato ideale per una revisione.

Dal punto di vista del rapporto tra valore e costo, Xbox Game Pass ha sicuramente un certo margine per vedere il proprio prezzo aumentato, ancora di più se si considera il possibile arrivo anche del catalogo di Activision Blizzard al suo interno che lo renderebbe ancora più appetibile anche a un prezzo rivisto verso l'alto.

Xbox Game Pass sembra il principale indiziato per un aumento di prezzo

A questo bisogna aggiungere anche l'arrivo di titoli di grosso calibro nel 2023 come Starfield e Redfall, a impreziosire ulteriormente il catalogo. D'altra parte, bisogna anche considerare che la crescita della base di abbonati non ha soddisfatto le previsioni di Microsoft per l'anno in corso e nemmeno per l'anno scorso, cosa che si pone in contrasto con la possibilità di un incremento di prezzo.

Resta comunque l'idea più funzionale rispetto a un aumento di prezzo sulle console o sui giochi. Proprio di recente è emerso che Xbox Series X e Series S sono vendute in perdita di circa 100-200 dollari, cosa che potrebbe suggerire una revisione dei prezzi verso l'alto anche per placare l'emorragia di denaro che deriva da tale situazione. Tuttavia c'è da considerare come tale decisione andrebbe in contrasto con la necessità di recuperare terreno nei confronti dei leader del mercato, considerando che la posizione di Xbox non è certo dominante sul fronte hardware. Inoltre, bisogna anche soppesare le parole di Spencer, quando tratta di questi argomenti, nell'ottica di una presentazione generale di Microsoft Xbox in posizione subalterna, sempre funzionale a una giusta presentazione di fronte a CMA, FTC e gli altri in vista dell'acquisizione di Activision Blizzard. L'incremento di prezzo sui giochi, inoltre, sarebbe direttamente deleterio e spingerebbe ancora di più verso la fruizione unicamente attraverso Game Pass.

Considerando le varie prospettive, cosa ne pensereste di un aumento di prezzo su console, giochi o Game Pass? Cambierebbe il vostro modo di vedere la proposta videoludica di Microsoft? Sareste ancora interessati a Xbox Game Pass se questo aumentasse il prezzo nel prossimo futuro?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.