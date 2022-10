Twitch, Adriana Chechik torna a trasmettere e mostra la cicatrice dell'intervento

Adriana Chechik è tornata a trasmettere dopo il brutto incidente alla TwitchCon 2022, quando si è rotta due vertebre a causa di una grave mancanza inputabile all'organizzazione dell'evento di Twitch. Ebbene, l'ex attrice hard ha voluto mostrare al pubblico la cicatrice dell'intervento alla schiena.

Come abbiamo riportato, la Chechik si è dovuta operare due volte per porre rimedio al grave infortunio: le hanno dovuto inserire nella schiena due bacchette di metallo da 25 cm con otto viti, e le dimensioni della cicatrice sono eloquenti.

Tristemente, la streamer ha rivelato di aver scoperto che era incinta solo quando l'hanno sottoposta ai controlli di routine in vista dell'intervento, e ha dovuto di conseguenza interrompere la gravidanza per potersi operare.

Immaginiamo che Adriana Chechik farà legittimamente causa agli organizzatori dell'evento per i mancati controlli in relazione al foam pit in cui si è lanciata, che era evidentemente privo dei criteri minimi di sicurezza per un'attrazione del genere, fatta apposta perché la gente ci si tuffi.

Peraltro nelle ultime ore stanno emergendo testimonianze relative ad altri incidenti accaduti con le medesime dinamiche, in particolare una ragazza che ha subito la slogatura del ginocchio dopo essersi lanciata in quello stesso foam pit.