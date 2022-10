Xbox: Phil Spencer ha parlato di una nuova console con Hideo Kojima e altri sviluppatori

In un'interessante intervista al podcast Same Brain, Phil Spencer di Microsoft Xbox ha toccato diversi argomenti tra i quali anche un possibile nuovo modello di console Xbox, a cui la compagnia starebbe già pensando e sulla quale ha interrogato anche vari sviluppatori, tra i quali anche Hideo Kojima.

Parlando del futuro di Xbox, Spencer ha riferito che Microsoft sta già chiedendo feedback agli sviluppatori, domandando cosa vorrebbero poter fare in termini di sviluppo videoludico che non possono fare adesso con gli hardware attuali. Secondo quanto riferito dal capo di Xbox, dunque, Microsoft sta partendo dagli sviluppatori e dalle loro esigenze per iniziare a modellare una revisione hardware di Xbox Series X|S o forse proprio un nuovo modello di altra generazione.



Tra gli sviluppatori che sono stati interrogati al riguardo spicca anche Hideo Kojima: Spencer ha spiegato di essere stato poco tempo fa in Giappone a trovare il celebre game designer per parlare del nuovo gioco in sviluppo per Xbox da parte di Kojima Productions. Il capo della divisione Microsoft si è portato dietro alcuni ingegneri e progettisti di Xbox proprio per assicurarsi che Kojima possa raggiungere i risultati previsti con l'hardware attuale e anche per ottenere dei feedback tecnici su quello che vorrebbe vedere implementato nelle prossime evoluzioni.

Non è facile dare un'interpretazione precisa alle parole di Spencer che restano molto vaghe, ma sembra che Microsoft stia già attivamente pensando alla progettazione di nuove console e hardware da gioco, in qualche forma. Dalla medesima intervista, è emersa anche la volontà di mantenere Call of Duty su PlayStation e l'ammissione sul fatto che sia passato troppo tempo dall'ultima esclusiva first party di Xbox.