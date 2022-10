MultiVersus: un gameplay trailer presenta le abilità di Black Adam, ora disponibile

Il canale YouTube ufficiale di MultiVersus ha pubblicato un gameplay trailer che presenta le abilità di Black Adam, il nuovo lottatore da ora disponibile nel roster del picchiaduro free-to-play per PC e console di Warner Bros. e Play First Games.

Inizialmente previsto per la scorsa settimana assieme alla modalità Arcade di MultiVersus, gli sviluppatori avevano deciso di rinviare il debutto di Black Adam di alcuni giorni per risolvere alcuni problemi relativi all'anti-eroe DC. Ora finalmente l'attesa è finita e il personaggio è disponibile per tutti i giocatori, previo sblocco con monete e Gleamium.

Come possiamo vedere nel filmato, lo stile di combattimento di Black Adam è ispirato ai poteri magici ottenuti dal mago Shazam. Può quindi volare, seppur per un tempo limitato, e usare i fulmini per danneggiare e stordire il malcapitato di turno.

È ancora disponibile inoltre l'evento di Halloween Monster Mash, che proseguirà fino all'8 novembre 2022, tramite il quale è possibile ottenere delle skin e altri oggetti di personalizzazione a tema gratuitamente tramite le "caramelle", una valuta di gioco temporanea introdotta per l'occasione.

Continua dunque il ricco supporto post-lancio degli sviluppatori di Player First che a cadenza regolare stanno introducendo nuovi contenuti e personaggi nel loro picchiaduro. Tra le novità in arrivo in futuro per MultiVersus a quanto pare potrebbe esserci anche un personaggio tratto dal film I Goonies, stando ad alcuni indizi scoperti all'interno del codice di gioco.