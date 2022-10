MultiVersus: Black Adam e la modalità Arcade arrivano questa settimana, è ufficiale

Con un tweet dell'account ufficiale di MultiVersus, Warner Bros Games ha annunciato che Black Adam si unirà al roster dei lottatori del free-to-play accompagnato dall'attesa Arcade Mode. Non è stata indicata una data precisa, ma entrambi arriveranno entro la fine della settimana.

Dunque Black Adam sarà il ventiduesimo personaggio giocabile di MultiVersus, confermando un programma di aggiornamenti post-lancio piuttosto ritmato e corposo da parte di Play First Games, che d'altronde ha davvero l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda i lottatori da inserire, considerando il numero di film, cartoni e serie TV pubblicate da Warner Bros.. In tal senso non stupirebbe davvero l'arrivo in MultiVersus di un personaggio da I Goonies, come suggerito da degli indizi scovati nel codice di gioco.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sullo stile di combattimento di Black Adam, che arriverà giusto in tempo con il debutto del film omonimo con The Rock.

Allo stesso modo non è ancora chiaro come sarà strutturata l'Arcade Mode, anche se probabilmente non si devierà poi molto dalla formula classica, ovvero una serie di scontri contro nemici guidati dall'intelligenza artificiale. A tal proposito dei dataminer in passato avevano scoperto che questa modalità dovrebbe svolgersi in 10 stage differenti e mettere a disposizione tre livelli di difficoltà. Inoltre il game director Tony Huynh ha confermato che supporterà la co-op online.