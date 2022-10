MultiVersus: in arrivo dei personaggi dal film I Goonies? Trovati degli indizi nel codice di gioco

Stando alle scoperte dei dataminer, una stringa del codice di MultiVersus sembrerebbe suggerire l'arrivo di uno o più personaggi dal film I Goonies come aggiunte future del roster del picchiaduro free-to-play di Warner Bros..

La segnalazione arriva dall'account Twitter @multiversusie, che riporta prontamente tutti i leak e segnalazioni relative al gioco, come ad esempio il fatto che la data di uscita di Black Adam su MultiVersus è stata svelata da un'email di Warner Bros..

Come possiamo vedere nel tweet qui sopra, quello identificato come un codice "Character Universe" per I Goonies è stato individuato nei codici del server, il che potrebbe suggerire l'arrivo di un personaggio tratto dal celebre film del 1985, magari "Sloth", uno dei personaggi centrali del film e che meglio potrebbe adattarsi al cast di MultiVersus, data la sua forza e la sua passione smodata per Superman, presente nel roster del gioco.

I Goonies (The Goonies) è un film d'avventura del 1985 di Richard Donner. Il film parla di quattro ragazzi che si imbarcano in una pericolosa avventura per trovare il tesoro del leggendario pirata "Willy l'Orbo".

Per il momento prendete con le pinze quest'indiscrezione, dato che non c'è alcuna conferma ufficiale. Del resto non è la prima volta che uno dei personaggi di MultiVersus viene scoperto prima dell'annuncio ufficiale grazie a dataminer e affini.