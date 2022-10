Age of Empires 2: Definitive Edition per Xbox Series X|S e One classificato in Europa

Age of Empires 2: Definitive Edition è stato classificato per Xbox Series X|S e Xbox One in Europa, con data di uscita fissata a oggi stesso, 25 ottobre 2022.

Sappiamo che oggi alle 19.00 verrà trasmesso uno streaming celebrativo per i venticinque anni della serie e molti pensavano che nel corso dell'evento sarebbe stato annunciato l'arrivo di Age of Empires 4 su Xbox, cosa che rimane comunque possibile.

Di certo uno degli annunci è stato rivelato in anticipo dal PEGI, e cioè appunto l'uscita di Age of Empires 2: Definitive Edition per le console Microsoft. La remaster è stata lanciata su PC nel novembre del 2019, ottenendo eccellenti riscontri.

Vedremo se stasera ci saranno anche altre sorprese, e soprattutto se l'ultimo capitolo del franchise farà o meno il proprio debutto su console e/o cloud, come ipotizzano alcuni utenti: in quest'ultimo caso il titolo risulterebbe effettivamente giocabile su qualsiasi piattaforma con Xbox Game Pass.