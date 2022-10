Age of Empires 4 in arrivo su Xbox? Possibile un annuncio domani

Age of Empires 4 potrebbe arrivare anche su Xbox: lo ha suggerito Aaron Greenberg, dando a tutti appuntamento all'evento che si svolgerà domani, 25 ottobre, alle 19.00 ora italiana. Assisteremo a un annuncio ufficiale?

In attesa dell'uscita di Age of Empires IV: Anniversary Edition e del Season 3 Update, prevista appunto per domani, Greenberg ha invitato tutti, ma proprio tutti gli utenti a seguire lo streaming celebrativo per i 25 anni della serie, a prescindere dalla piattaforma su cui preferiscono giocare.

Secondo alcuni utenti, le parole di Greenberg potrebbero anche indicare qualcosa di diverso, ovverosia una versione cloud di Age of Empires 4 che potrà dunque essere giocata su qualsiasi dispositivo, a patto di avere un abbonamento a Xbox Game Pass.

In attesa di capire come stiano effettivamente le cose, meglio rinfrescarsi la memoria dando un'occhiata alla recensione di Age of Empires 4.