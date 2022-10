The Witcher, il cosplay di Adda la Bianca da Lada Lyumos è affascinante e misterioso

Lada Lyumos è tornata a dedicarsi a The Witcher, in questo caso con un cosplay di Adda la Bianca in versione principessa: il risultato è misterioso e affascinante.

Figlia di Re Foltest di Temeria, Adda è nata con addosso una maledizione che l'ha resa una strige, ma Geralt si rinchiude con lei fino all'alba per sconfiggerla e fare in modo che torni alle sembianze di una ragazza, come si vede anche nella prima stagione della serie The Witcher (qui la recensione).

Il personaggio compare nell'originale The Witcher, mentre viene soltanto menzionato nei due capitoli successivi del franchise sviluppato da CD Projekt RED, attraverso documenti e testimonianze che cambiano a seconda delle scelte che abbiamo compiuto.

Il cosplay realizzato da Lada Lyumos è come al solito eccellente, ma siamo abituati ai lavori della modella russa. Guardate ad esempio le sue interpretazioni di Harley Quinn da Gotham Knights, Orianna da The Witcher 3 e Ranni da Elden Ring.