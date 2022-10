Pokémon Scarlatto e Violetto, un nuovo spot televisivo live action

Il lancio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si avvicina a grandi passi, e così The Pokémon Company ha pensato bene di pubblicare un nuovo spot televisivo per promuovere il gioco, rigorosamente in versione live action.

Il video arriva peraltro in un momento particolare, se consideriamo che ieri abbiamo assistito al trailer dedicato a Gengar che anticipa le novità in arrivo nella giornata di oggi, 25 ottobre: alle 15.00 verrà trasmesso un evento dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto.

Torniamo però allo spot, che mostra un ragazzo munito di Nintendo Switch che si aggira per la città alla ricerca di Pokémon nascosti e alla fine li trova, insieme a tre amici con cui condividere l'esperienza di Scarlatto e Violetto.

Il nuovo episodio della serie targata Game Freak ci catapulterà in un'avventura inedita, a base open world, in cui potremo esplorare un'ampia regione e andare a caccia di Pokémon dopo aver scelto il nostro primo compagno fra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.