Superman, Henry Cavill ha annunciato ufficialmente il suo ritorno

Stavolta è ufficiale: Henry Cavill ha annunciato che tornerà a vestire i panni di Superman nel DC Extended Universe, e lo ha fatto con un video messaggio pubblicato alcune ore fa, terminato il weekend di apertura di Black Adam.

Come ricorderete, The Rock aveva suggerito il ritorno del Superman di Henry Cavill proprio in Black Adam, e ormai non si tratta più di una sorpresa: il personaggio compare nella sequenza post-credit del film e sarà protagonista di nuovi progetti in casa Warner Bros.

"Ciao a tutti. Ho voluto aspettare che il weekend finisse prima di pubblicare questo post, perché volevo darvi la possibilità di guardare Black Adam", ha detto Cavill nel suo video messaggio, pubblicato su Instagram.

"Ora che però molti di voi l'hanno fatto, volevo renderlo ufficiale: sono tornato come Superman. L'immagine che correda questo post e la scena di Black Adam non sono che un piccolo assaggio di ciò che verrà."

"Ho molto di cui essere grato e ci arriverà nel corso del tempo, ma volevo ringraziare soprattutto voi fan per il vostro supporto e la vostra pazienza: prometto che verranno ricompensati."

Pare che l'allontanamento di Cavill dal DCEU fosse dovuto ad alcuni contrasti con i vertici di Warner Bros., che lo avevano addirittura bandito dalle proprie produzioni. La loro rimozione e l'insistenza di The Rock hanno però consentito all'attore inglese di poter tornare.