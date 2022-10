Black Adam vedrà il ritorno del Superman di Henry Cavill? Lo suggerisce The Rock

Black Adam vedrà il ritorno del Superman di Henry Cavill? Nelle scorse ore hanno cominciato a circolare questi rumor e sembra che The Rock li abbia a suo modo confermati in uno dei suoi ultimi video su Instagram.

Nell'esaltare le qualità del tema musicale di Black Adam, The Rock ha ribadito che il personaggio che interpreta nel film è l'essere più potente e inarrestabile su questo pianeta. Dopodiché ha guardato nell'obiettivo e ha ripetuto: "su questo pianeta", facendo l'occhiolino.

Sappiamo bene che la situazione del DC Extended Universe è a dir poco confusionaria, con la cancellazione di Batgirl, i noti problemi di Ezra Miller in The Flash e, in generale, la volontà di smantellare lo Snyderverse in favore di un qualche tipo di reboot.

Tuttavia per il momento si prosegue con i personaggi e l'universo che già conosciamo, con l'imminente ritorno tanto di Aquaman quanto di Wonder Woman, nonché appunto la pellicola dedicata a Black Adam che introdurrà eroi come Doctor Fate, Hawkman e Atom Smasher.

In quest'ottica un eventuale ritorno di Henry Cavill nel costume di Superman non potrebbe che entusiasmare i pur numerosi fan del DCEU, nonché contribuire al successo al botteghino di Black Adam: un dettaglio non da poco, su cui probabilmente Dwayne Johnson punta forte.