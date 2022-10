God of War, alla scoperta di Svartalfheim

Dopo aver esplorato le origini di Midgard , torniamo ad approfondire i Nove Regni della cosmogonia norrena in vista dell'imminente uscita di God of War Ragnarok.

Svartalfheim nella mitologia

God of War: una città di Svartalfheim secondo Santa Monica Studio

La "dimora degli elfi oscuri" non viene menzionata spesso all'interno delle fonti a noi pervenuteci. Nell'Edda in prosa viene citata da Snorri Sturluson quando i figli di Ivaldi, mastri artigiani formidabili, devono creare degli oggetti portentosi per gli dei.

Il tutto inizia con Loki che taglia meschinamente i capelli di Sif, la moglie di Thor. Questi, quando lo viene a sapere, ha giustamente voglia di fracassare il cranio del fratello, ma si trattiene e gli fa promettere che chiederà ai nani di Svartalfheim di creare una chioma magnifica, così da sostituire i capelli della moglie. Graziato per l'ennesima volta, Loki si dirige dai figli di Ivaldi, che costruiscono per lui e gli dei non solo la chioma per Sif, ma anche un'imbarcazione sensazionale, Skíðblaðnir (grande abbastanza da contenere tutti gli Æsir, ma in grado di essere piegata come una stoffa e riposta in tasca) e la celeberrima lancia di Odino, Gungnir. Non contento, Loki si pavoneggia con un altro nano, Brokkr, degli oggetti creati dai figli d'Ivaldi, scommettendo la testa che il fratello di quest'ultimo, Eitri, non sarebbe in grado di creare qualcosa di tanto formidabile. Accettata la scommessa, i due fratelli si mettono al lavoro.

Eitri chiede a Brokkr di fare costantemente vento verso la fucina finché non sarà tornato a prendere ciò che si trova in quest'ultima. Per tre volte, quanti sono gli oggetti, Brokkr deve fare vento, ma a disturbarlo c'è sempre un insetto che gli svolazza attorno e che ogni volta lo punge con più forza. Pur resistendo con i primi due oggetti, al terzo si trova costretto a interrompere per una frazione di secondo il flusso d'aria, ma ciò è sufficiente per arrivare quasi a rovinare l'opera del fratello.

Al cospetto degli dei, Loki e Brokkr presentano i propri doni. Quelli del primo vengono immediatamente acclamati da tutti. Loki è convinto di avere la vittoria in pugno, ma Brokkr sorprende tutti con i suoi oggetti: il primo è un anello per Odino, che ogni nove notti sgocciola otto anelli di pari peso; il secondo è un verro (avete letto bene, è proprio un maiale creato da una fucina) in grado di correre notte e giorno sull'acqua e in aria più di qualsiasi altro destriero, illuminando, per giunta, ogni luogo nel quale si trova a transitare, tanto sono luminose le sue setole. Infine, dà a Thor quello che sarebbe divenuto il suo inseparabile compagno, Mjöllnir, un martello così potente da essere inarrestabile e così fedele da tornare sempre tra le mani del proprio padrone. L'unica pecca (quella dovuta dalla maledetta mosca) è che il manico è uscito un po' corto. Indubbiamente, gli dei votano quest'ultimo come l'oggetto migliore, facendo quindi perdere a Loki la scommessa.

God of War: Eitri nella sua fucina, Arthur Rackham, 1907

Brokkr, come è giusto, vuole reclamare la sua testa, ma il dio dell'inganno scappa ancora prima che gliene sia data la possibilità. Il nano chiede gentilmente a Thor se lo può andare a raccattare in qualsiasi luogo si sia cacciato e riportarlo a lui per riscuotere il suo trofeo. Il dio del tuono acconsente e gli riporta il fratellastro. Quest'ultimo gli comunica che gli ha promesso solo la testa e non il collo, quindi dovrà fare un lavoro di fino per prenderla.

A questo punto, stufo di sentire le menzogne del dio, Brokkr ha intenzione di cucirgli le labbra, ma il coltello che ha con sé non è abbastanza affilato. Il nano pensa che sarebbe meglio utilizzare la lesina del fratello e, forse per grazia divina o per disperazione, questa appare magicamente, permettendo al truffato di cucire la bocca del truffatore. Punizione che dura ben poco, dato che Loki si libera immediatamente dalla correggia, che prenderà il nome di Vartari.