PS2, i manuali di tutti i giochi scansionati a 4K e disponibili in formato PDF

La preservazione dei classici è un tema di grande rilevanza che un appassionato americano ha preso alla lettera, scansionando i manuali di tutti i giochi pubblicati su PS2 negli USA e mettendoli a disposizione gratuitamente in formato PDF a 4K.

PS2, i manuali di tutti i giochi USA in formato PDF a 4K

Un lavoro enorme, costato circa 40.000 dollari per l'acquisto dell'intera collezione e tantissime ore passate davanti allo scanner, per poi editare ogni singolo manuale al fine di migliorarne ulteriormente la qualità.

Peraltro la maggior parte delle scansioni sono state effettuate nuovamente quando Kirkland è entrato in possesso di un equipaggiamento migliore, aggiungendo ulteriore impegno a un'opera mastodontica, ma per cui valeva la pena spingere sulla qualità.

God of War, una pagina del manuale

"L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli utenti riguardo gli sforzi compiuti per la preservazione dei giochi", ha spiegato l'autore della collezione. "Molti di noi hanno nostalgia di queste cose e voglio che i nostri figli possano apprezzare ciò che abbiamo fatto."

Una questione anche di ordine pratico, se consideriamo che per i videogiochi vintage l'uso del manuale era spesso di fondamentale importanza per comprendere meccanismi che non venivano spiegati dai tutorial odierni.