WhatsApp down in Italia: problemi rilevati per l'app oggi, 25 ottobre 2022

Problemi per WhatsApp oggi, 25 ottobre 2022, sono stati rilevati in Italia, con la celebre app di messaggistica di Meta che sembra essere down da qualche minuto nel nostro paese, in base a molte indicazioni che arrivano un po' da tutte le zone.

Sono già molte le segnalazioni sul sito Downdetector, in attesa di sapere come si evolva la situazione. La situazione più grave sembra essere iniziata questa mattina verso le ore 9:00, ma già nella giornata di ieri sono comparsi i primi problemi, con alcune rilevazioni già a partire dalla serata del 24 ottobre, verso le ore 18.

Non sono note al momento le cause di questi inconvenienti, ma verranno sicuramente indagati il prima possibile, considerando il largo uso che gli italiani fanno dell'app in questione.

WhatsApp, il logo dell'app di messaggistica

WhatsApp risulta non funzionante per quanto riguarda l'invio e ricezione dei messaggi, con una sorta di disconnessione dai server.

Allo stesso modo, anche le applicazioni parallele come WhatsApp Web e WhatsApp Desktop sembrano avere diversi problemi, con una costante impossibilità di connettersi rilevata in questi minuti, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Seguiremo comunque l'evoluzione della questione.