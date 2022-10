Xbox Game Pass, ottobre 2022: i giochi della seconda metà del mese per gli abbonati

Il mese di ottobre 2022 continua ad essere particolarmente ricco per Xbox Game Pass, cosa confermata ulteriormente da una seconda ondata di giochi di grande interesse, in questo caso con una certa sterzata verso l'horror, come si conviene al periodo di avvicinamento al giorno dei morti...ah no, ad Halloween. In questo caso si tratta 8 nuovi giochi, che vanno ad aggiungersi alla già ricca prima mandata di ottobre 2022, nuovamente con una certa predominanza di titoli di matrice indie o simile, ma anche con un gioco di grosso calibro come Persona 5 Royal, andando a comporre un'offerta particolarmente varia e sostanziosa anche per questo finale del mese.

Il tema predominante, dicevamo, è l'horror, cosa che calza a pennello con il periodo di avvento ad Halloween: praticamente la metà dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo appartengono al genere in questione, dando così soddisfazione a tutti gli appassionati che avranno modo di festeggiare al meglio il periodo a tema. Per il resto, l'arrivo di Persona 5 Royal rappresenta un evento di notevole portata, trattandosi del primo capitolo della serie Atlus ad approdare su Xbox (per quanto riguarda la serie regolare di JRPG) e il lancio diretto su Game Pass dimostra, ancora una volta, come questa piattaforma sia quella scelta da Microsoft per cercare un rilancio importante in Giappone. In attesa di vedere come andrà, godiamoci questa seconda ondata di giochi ottobrini, ricordando anche gli 8 giochi che lasceranno il catalogo il 31 ottobre 2022.