Mount & Blade 2: Bannerlord disponibile: trailer di lancio su PC, PlayStation e Xbox

Mount & Blade 2: Bannerlord è disponibile a partire da oggi in versione completa su PC, PlayStation e Xbox, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da TaleWorlds Entertainment.

Protagonista con l'accesso anticipato del miglior lancio del 2020 come quantità di giocatori su Steam, Mount & Blade 2: Bannerlord è ambientato due secoli prima rispetto agli eventi di Warband e offre un'esperienza RPG simulativa di grande spessore, catapultandoci all'interno di spettacolari battaglie medievali.

"Mount & Blade 2: Bannerlord combina combattimenti medievali realistici ed elettrizzanti con elementi strategici profondi e complessi nel vasto continente di Calradia", si legge nel comunicato stampa ufficiale.

"In Bannerlord puoi vivere il crollo dell'impero Calradiano e assumere un ruolo da protagonista nella sua fine... o nella sua sopravvivenza, iniziando come un guerriero dal basso di una delle fazioni chiave del continente, scalando i ranghi fino a diventare un potente signore della guerra, persino un re."

"Sii un avventuriero o un mercante, un cattivo o un eroe, un giusto signore o un tiranno crudele: scrivi il tuo nome nella storia di Calradia e crea un nuovo mondo dalle ceneri di quello vecchio."

Per saperne di più, date un'occhiata al nostro provato di Mount & Blade 2: Bannerlord.