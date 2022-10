Disney+: l'abbonamento base con pubblicità non permette la visione condivisa tra utenti?

Sembra che l'abbonamento base con pubblicità di Disney+ non consenta la visione condivisa di contenuti tra utenti, ovvero le funzioni SharePlay e GroupWatch, anche se la questione non è ancora ufficiale e si attendono informazioni al riguardo da parte di Disney.

A riportarlo è MacRumors, in base ad alcuni indizi trovati all'interno del codice del sito ufficiale della piattaforma. Secondo quanto emerso in questa sorta di datamining, sembra che l'abbonamento base con pubblicità, destinato a costare 7,99 dollari al mese in USA, non consenta l'utilizzo di SharePlay e GroupWatch, impedendo così agli utenti di condividere la visione a distanza.



Ricordiamo che le due funzionalità servono per condividere la visione di contenuti a distanza tra diversi utenti, dunque è una questione diversa dalla condivisione dell'account e cose del genere: SharePlay è una funzione dedicata soprattutto alle piattaforme Apple, che consente di effettuare una trasmissione in condivisione tra più utenti a distanza, ma tutti abbonati alla piattaforma, mentre SharePlay, effettua praticamente la stessa cosa con altri dispositivi non necessariamente Apple.

In base alle linee di codice trovate, sembra che "GroupWatch e SharePlay non siano disponibili per gli account di tier con pubblicità", si legge molto chiaramente nei file scovati su internet da Steve Moser. Attendiamo comunque una conferma ufficiale, così come gli altri dettagli del nuovo piano di abbonamento per l'Italia. Nel frattempo, abbiamo visto come Netflix e Amazon Prime Video siano alla pari in Italia, ma crescono Disney+ e Paramount+.