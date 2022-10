Age of Empires 4 e 2 annunciati per Xbox Series X|S e One con data di uscita

L'annuncio era nell'aria, ma ora è arrivata l'ufficialità: Age of Empires 4 e Age of Empires 2: Definitive Edition arriveranno su Xbox Series X|S e Xbox One. L'edizione definitiva del secondo capitolo della serie strategica sarà disponibile su console a partire dal 31 gennaio, mentre per quanto riguarda Age of Empires 4 la data è un generico 2023.

Nella giornata odierna Age of Empires 2: Definitive Edition è apparso nei database dell'ESRB e del PEGI, gli enti di classificazione di USA ed Europa, anticipando dunque l'annuncio ufficiale. Allo stesso modo anche le versioni Xbox Series X|S e One di Age of Empires 4 erano nell'aria da tempo, considerando gli indizi arrivati dallo store di Xbox.

Stando ai dettagli sul sito ufficiale Xbox, i Age of Empires 4 e 2: Definitive Edition sono stati rielaborati per essere giocati con controller ed è stata inserita un'IA che aiuterà a rendere la gestione delle risorse efficiente e intuitiva. In ogni caso i due giochi supporteranno mouse e tastiera anche su Xbox Series X|S e Xbox One. Inoltre sarà presente il cross-play con la versione PC, ma sarà completamente opzionale, viste le differenze tra le due piattaforme.

Che ne pensate, giocherete a Age of Empires 4 e Age of Empires 2: Definitive Edition su Xbox? Fatecelo sapere nei commenti.