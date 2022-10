Per festeggiare il 25° anniversario del franchise Fallout, Amazon Prime Video ha pubblicato la prima immagine della serie TV, attualmente in lavorazione. Lo scatto non mostra moltissimo e punta decisamente sul sicuro, come potete vedere qui sotto:

La prima immagine della serie Fallout

Come potete vedere, l'immagine mostra uno dei momenti considerati più iconici dai fan del franchise, ossia l'apertura del portellone di un Vault, in questo caso il 33.

Stando alla mitologia di Fallout, il Vault 33 è uno dei primi, nonché uno dei più piccoli. Si trova a San Diego ed è stato costruito dentro una miniera abbandonata. Gli abitanti dovevano essere tutti impiegati della compagnia General Atomics, sita nella stessa città, ma al momento della selezione ne furono ammessi solo sei, perché il resto degli occupanti erano dei robot, cui oltretutto spettava il ruolo di comando.

Gli obiettivi del Vault 33 erano sostanzialmente tre: osservare la reazione degli umani costretti a prendere ordini dalle intelligenze artificiali; vedere l'evoluzione di una società di sole macchine dopo la morte di tutti gli umani e preservare le tecnologie e le conoscenze pre guerra, così che il progresso tecnologico potesse proseguire anche dopo di essa.

Probabilmente l'annuncio della versione next-gen di Fallout 4 è legato proprio all'arrivo della serie TV. Bethesda e Microsoft potrebbero essere alla ricerca dell'effetto Cyberpunk Edgerunners sulle vendite del gioco.