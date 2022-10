Resident Evil 4 Remake su PC userà Denuvo come DRM

Stando alle informazioni riportate nella pagina Steam del remake di Resident Evil 4, la versione PC utilizzerà la tecnologia anti-tamper di Denuvo, come i precedenti giochi della serie. Una notizia che probabilmente farà storcere il naso a più di un giocatore.

Denuvo è un tecnologia che ha il compito di impedire la pirateria. Purtroppo non esiste nessuna difesa davvero inviolabile quindi nel tempo anche questa protezione viene "bucata", ma lo scopo principale di questo strumento è quello di prevenire la circolazione di copie pirata quantomeno al lancio e nei giorni immediatamente successivi, il periodo notoriamente più proficuo del ciclo commerciale di un gioco.

Tuttavia si sono verificati casi in cui la protezione Denuvo impatta negativamente sulle prestazioni e i tempi di caricamento dei giochi. Uno di questi è stato Resident Evil Village, che inizialmente soffriva di crolli di framerate improvvisi e vistosi proprio a causa di questo anti-tamper.

Resident Evil 4, un'immagine dall'ultimo trailer

Fortunatamente diversi publisher, inclusa Capcom, decidono di rimuovere Denuvo dopo alcuni mesi dalla pubblicazione dei loro titoli. Probabilmente sarà lo stesso anche per il remake di Resident Evil 4.

Vi ricordiamo che il lancio di Resident Evil 4 Remake è in programma per il 24 marzo 2023, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One.

La scorsa settimana abbiamo visto nuovamente in azione Resident Evil 4 Remake in un gameplay trailer, nel quale i fan più attenti hanno notato un tragico dettaglio riguardo al cane "Hewie".