Age of Mythology Retold annunciato con un trailer, è la remaster dello strategico del 2002

World's Edge ha annunciato Age of Mythology Retold, remaster del classico gioco di strategia del 2002, nato come spin-off di Age of Empires. L'annuncio è stato accompagnato con un trailer, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Stando alle prime informazioni ufficiali condivise dagli sviluppatori Age of Mythology Retold avrà lo stesso trattamento delle Definitive Edition di Age of Empires, con comparto grafico migliorato, gameplay aggiornato e altre novità.

Per il momento non è stata annunciata una data di uscita per Age of Mythology Retold, neppure indicativa. Inoltre non è chiaro se il gioco arriverà solo su PC o anche su console, dettaglio da non trascurare considerando che Age of Empires 4 e Age of Empires 2: Definitive Edition sono in arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One.

Age of Mythology è un gioco di strategia in tempo reale nato come spin-off della serie Age of Empires. Prende come ispirazione dalla mitologia, come quella egiziana, greca e nordica, piuttosto che da fatti storici.