Age of Mythology Retold: Arena of the Gods è il nuovo aggiornamento gratuito, annunciato con data di uscita

Age of Mythology si espanderà presto con l'arrivo di Arena of the Gods, un nuovo aggiornamento gratuito che è stato annunciato oggi con una data di uscita fissata per il 7 novembre, in grado di aggiungere una nuova modalità e arricchire in questo modo il gameplay.

"Gli dei ti hanno convocato! Arena of the Gods, l'ultimo viaggio mitico di Age of Mythology: Retold, vi invita a calarvi nei panni di un eroe leggendario e a forgiare il vostro destino", si legge nella descrizione di questa nuova aggiunta allo strategico in tempo reale ad ambientazione mitologica di Microsoft.

L'aggiunta principale di Arena of the Gods è l'omonima modalità di gioco, nella quale ci troviamo ad affrontare 35 nuove missioni schermaglia in vari paesaggi mitici, affrontando ulteriori sfide divine.