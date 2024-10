Red Dead Redemption 2 potrebbe avere una versione nativa per PS5 in sviluppo

Da un indizio scovato all'interno di un profilo LinkedIn emerge l'idea che possa esserci una versione PS5 nativa in lavorazione per Red Dead Redemption 2, e forse anche una per Xbox Series X|S, che per la console Sony potrebbe essere lanciata in corrispondenza con l'arrivo di PS5 Pro.

A riportarlo è l'utente X Timur222, diventato ormai un vero e proprio esperto nella raccolta di informazioni attraverso curriculum e documenti più o meno pubblici ma poco visibili online senza un'accurata ricerca. In questo caso, l'utente è andato a scovare il profilo LinkedIn di Emma Anderson, production coordinator di Rockstar Games.

Nel profilo in questione è possibile leggere che ha lavorato a una versione PS5 di Red Dead Redemption, ma non è per nulla chiaro a cosa si riferisca questo elemento, perché non ha al momento una corrispondenza.