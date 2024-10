L'Xbox portatile esiste davvero e gira su hardware reale, ma non è quello che pensate

Vi siete mai chiesti come potrebbe essere una console portatile di Xbox? Non parliamo in generale del marchio, ma proprio della Xbox originale. A rispondere a questa annosa domanda è stato l'appassionato di modding hardware Redherring32, che su X (il fu Twitter), ha condiviso il video di una console portatile di sua costruzione, basata sull'hardware della prima Xbox. Incredibile, considerando le dimensioni originali della console. Naturalmente c'è il trucco.