Phil Spencer: "finché c'è PlayStation, Call of Duty arriverà su PlayStation"

Phil Spencer ha partecipato a una nuova intervista con Same Brain, un noto canale YouTube. Il capo di Xbox ha parlato ancora una volta dell'acquisizione di Activision Blizzard e più precisamente di Call of Duty e della sua potenziale esclusività. In breve, ha affermato che fintanto che PlayStation esiste, Call of Duty rimarrà su PlayStation.

Phil Spencer, più precisamente, ha detto: "Non toglieremo Call of Duty da PlayStation. [...] Non è la nostra intenzione, fintanto che c'è una PlayStation là fuori sulla quale pubblicare il gioco, il nostro obiettivo è continuare a pubblicare Call of Duty su PlayStation."

Poi continua affermando: "È la stessa cosa che abbiamo fatto con Minecraft sin da quanto lo possediamo. Abbiamo espanso le piattaforme tramite le quali possiamo giocare a Minecraft. Non abbiamo ridotto l'accesso al gioco ed è stata una buona cosa per la community di Minecraft, per come la vedo io, e voglio fare la stessa cosa con Call of Duty".

Spiega poi che l'acquisizione porterà vantaggi ai giocatori Xbox, come ad esempio il fatto che "grandi giochi arriveranno su Game Pass. Non si tratta di sottrarre queste community da altre piattaforme". Per Phil Spencer, come viene detto da tempo, Xbox è un modo per giocare ai videogiochi tramite più schermi, non solo la console con il televisore.

Spencer continua affermando che Activision Blizzard può aiutare Xbox a dare accesso a tanti prodotti su più schermi. La compagnia, dal punto di vista di Spencer, può insegnare molto a Xbox. Infatti, Microsoft afferma anche che l'acquisizione può essere d'aiuto per creare uno store mobile di Xbox, grazie all'esperienza con i giochi mobile di Activision Blizzard.

Infine, Spencer afferma che comprende che i giocatori PlayStation si preoccupino all'idea di perdere accesso a Call of Duty, ma il capo di Xbox ripete che la serie sparatutto non sparirà.