The Dark Pictures Anthology The Devil in Me è ispirato soprattutto a Saw

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è la nuova avventura horror di Supermassive Games e ci permetterà di andare in cerca di un buon spavento. Il team ha svelato le fonti di ispirazioni per questo nuovo gioco e ha indicato che la serie cinematografica Saw è stata una delle più importanti.

Ricordiamo però che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me non è semplicemente ispirato a un film, ma è basato su fatti reali. Al centro della vicenda troveremo una riproduzione moderna del "Castello della Morte", il famigerato hotel di H.H.Holmes. Quest'ultimo è considerato da tutti come il primo vero serial killer della storia americana.

Holmes rinnovò un hotel di sua proprietà e inserì tutta una serie di falsi muri, spioncini, camere di tortura e anche una fornace nel seminterrato. Prima delle sua esecuzione, Holmes affermò di aver ucciso 27 persone, anche se in tribunale fu condannato solo per un omicidio. Durante il processo, Holmes ha pronunciato una frase divenuta celebre, che vi proponiamo in traduzione: "Era nato con il diavolo dentro di me. Non potevo fare a meno di essere un assassino, così come il poeta non può fare a meno dell'ispirazione per cantare". Il titolo The Devil in Me viene proprio dalla citazione di Holmes "il diavolo dentro di me".

Le peculiarità della saga di Saw e il Castello della Morte di Holmes si fondono perfettamente per realizzare un horror slasher e inserirsi nella saga The Dark Pictures Anthology.

Vi lasciamo infine al nostro provato nel quale vi spieghiamo le nostre prime impressioni.