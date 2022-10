Atomic Heart: probabile data d'uscita svelata da un'indiscrezione

Il sito WathiiGaming ha raccolto un'indiscrezione sulla potenziale data d'uscita dello sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo Atomic Heart: il 21 febbraio 2023. Stiamo parlando dello stesso sito che recentemente si è messo in evidenza per aver svelato con largo anticipo informazioni sul remake di Silent Hill 2.

Sviluppato da Mundfish e pubblicato da Focus Home Entertainment, Atomic Heart sarà giocabile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Per il resto non ci sono altre informazioni sul gioco, di cui comunque si è visto molto nei mesi scorsi.

L'informazione riportata è coerente con quanto affermato in passato dall'editore, ossia che Atomic Heart uscirà nei primi mesi del 2023.

Nel caso, Mundfish si andrebbe a confrontare con numerosi concorrenti di livello. Febbraio 2023 è invero un mese già decisamente affollato di uscite, tra Dead Island 2 e Hogwarts Legacy. In periodo di suo sarà decisamente florido, visto che accoglierà moltissimi dei rinvii del 2022.

Leggiamo la sinossi ufficiale di Atomic Heart:

Ambientato in una versione parallela dell'Unione Sovietica durante gli anni '50, nella storia di Atomic Heart la robotica e altre tecnologie avanzate erano state create durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel mondo sopravvivono ancora gli ideali per cui oggi l'umanità combatte: una società felice, il potere della scienza, città vivibili con tante aree verdi, piazze e parchi baciati dal sole, l'automazione della vita di quotidiana, il desiderio di esplorare le stelle... tutto questo potrebbe essere dietro l'angolo. Ma diamo un'occhiata al lato oscuro di questo mondo ideale... e se tutto fosse già accaduto? A cosa potrebbe portare?