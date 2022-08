Atomic Heart: trailer del combattimento ci mostra tanta azione per l'atteso FPS

In occasione della Gamescom 2022, Mundfish ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Atomic Heart, lo sparatutto in prima persona per PC, PlayStation e Xbox. Nel video possiamo vedere tanta azione e combattimenti.

Atomic Heart è ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica degli anni '50. In questo mondo la robotica e altre tecnologie sono state inventate durante la Seconda Guerra Mondiale. I robot si sono però ribellati e una serie di esperimenti segreti hanno creato delle specie mutanti. Nel gioco dovremo quindi affrontare mostruosità umanoidi e macchine giganti.

Per sopravvivere avremo dalla nostra tutta una serie di armi, sia dalla distanza che ravvicinate. Potremo utilizzare abilità offensive e difensive, interagire con l'ambiente per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia e utilizzare una "vasta gamma di potenziamenti" per le nostre armi. CI saranno poteri elementali basati ad esempio sul giacchio e sull'elettricità, la telecinesi, varie armi convenzionali e strumenti d'attacco particolari.

Atomic Heart

Atomic Heart arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PlayStation 5. Sarà pubblicato anche su Xbox Game Pass sin dal D1. Il periodo di uscita è per ora un generico "fine 2022".