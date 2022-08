NHL 23, scopriamo in anteprima la nuova generazione dell’’hockey di EA Sports

Nonostante sia un processo meno marcato rispetto ad altre parti, ci viene in mente Ubisoft, anche all'interno di EA Sports c'è una sorta di "catena di montaggio" che porta i vari team a beneficiare delle innovazioni sviluppate dai colleghi. Solitamente la testa di ponte è rappresentata da FIFA, di gran lunga il brand più ricco e seguito e, di conseguenza, quello con le risorse maggiori per la ricerca e lo sviluppo. Le sue innovazioni, per, nell'arco di qualche mese arrivano anche in Madden e NHL, le altre due storiche serie sportive nel catalogo del colosso americano. Durante la presentazione in anteprima di NHL 23, infatti, abbiamo potuto trovare diversi punti di contatto con quanto raccontato per FIFA 23, a dimostrazione della bontà di tali novità. È il vantaggio di lavorare sullo stesso motore di gioco, il Frostbite Engine di DICE.

Cross play per tutti Trevor Zegras di NHL 23 La prima novità è l'arrivo del cross play. Si tratta di un passaggio doveroso, in grado di portare enormi benefici all'esperienza dei giocatori. Non importa, infatti, quale sia il vostro hardware preferito, dato che in NHL 23 non ci saranno più limitazioni di sorta, a parte l'appartenere alla stessa generazione di console, in modo da non avere differenze tecniche sulla fluidità dell'esperienza. Dicevamo benefici per tutti perché unendo le comunità il gioco avrà un maggiore bacino d'utenza nel quale pescare avversari con un livello di abilità più simile al nostro, diminuendo contemporaneamente i tempi di attesa. Questo sistema sarà attivo per le partite 1 contro 1 di EASHL e HUT. Le partite cooperative, per il momento, potranno essere organizzate solo con giocatori con la medesima console. Il team, però, sta lavorando per estendere il cross play a tutte le piattaforme, in NHL 23 non ci sono le differenze di gameplay marcate che possiamo vedere in FIFA 23, oltre che d'includere anche i Mixed Club.

Atleta di copertina Sarah Nurse, la prima donna in copertina di NHL 23 Continuando il parallelo con FIFA 23, anche in NHL 23 è arrivato il momento di avere un doppio atleta di copertina: la stella canadese Sarah Nurse e l'astro nascente Trevor Zegras, il giovane ventunenne che gioca come centro negli Anaheim Ducks. Si tratta di una scelta oculata, che copre tutte le necessità di EA Sports. Si tratta di due atleti giovani, dinamici, che a loro volta si ricollegano ad alcune novità principali del gioco. La Nurse, infatti, testimonia come in NHL 23 si potranno utilizzare le donne liberamente anche in HUT, l'Ultimate Team dell'hockey. Il sistema che ha portato gli sviluppatori a parificare i generi è piuttosto semplice: un 90 è un 90, non importa che sia una donna o un uomo ad avere una carta con quel valore. In questo modo sarà possibile avere team misti di pari valore, ampliando notevolmente lo spettro di atleti tra i quali scegliere e, di conseguenza, la varietà delle squadre utilizzabili. L'agilità di Trevor Zegras in NHL 23 Zegras, invece, è un maestro nei colpi in caduta (i last chance puck movement), quelli che avvengono all'ultimo secondo, quasi per magia. In NHL 23 gli atleti con determinate caratteristiche di controllo del puck e agilità potranno esibirsi in questo nuovo tipo di movimenti dall'alto tasso di spettacolarità, ma dall'altissimo grado di difficoltà. Si tratta si di tiri o passaggi fatti dopo uno scontro molto duro (ci sono oltre 500 nuove animazioni per questo), sia di tuffi per recuperare all'ultimo istante un puck apparentemente perso. Un passo ulteriore verso la completa simulazione di uno sport complesso, per via dell'enorme velocità e dell'importanza degli impatti, come l'hockey su ghiaccio. La doppia copertina, però, ha anche un significato più ampio, con una parificazione, almeno nel videogioco, non solo a parole tra i due sessi.

Gameplay continuo Un colpo lacrosse di NHL 23 Il lavoro di perfezionamento del gameplay non poteva che passare anche dall'intelligenza artificiale che controlla quei super-uomini dei portieri di hockey. Il team di sviluppo ha introdotto oltre 50 nuove animazioni per "parate disperate" e 350 nuove animazioni per parate "classiche", così da ampliare il bagaglio di movimenti che l'estremo difensore ha per respingere o bloccare un disco sparato a velocità folli, oltretutto impazzito dopo essere carambolato su difensori e bastoni. Per aumentare la verosimiglianza con lo sport reale arrivano i nuovi X-Factor, ovvero dei tratti che definiscono meglio lo stile degli atleti sul ghiaccio. Questi tratti, oltretutto, saranno maggiormente sfruttati anche dall'I.A. che, per esempio, passerà maggiormente il puck a chi ha il tratto One Tee per tiri di prima, ovviamente quando possibile. NHL 23 I nuovi X-Factor sono Tape to Tape, dei giocatori che tendono a cercare difficili passaggi anche di rovescio, Send It, atleti specializzati nell'iniziare contropiedi, e Truculence, un tratto che definisce i pattinatori che amano colpire gli avversari. Relentless sono atleti che amano compiere tiri e passaggi anche senza equilibrio, mentre Skilled Up definisce quella particolare tendenza da parte di alcuni giocatori a eseguire col bastone passaggi e tiri in stile lacrosse. I nuovi playbook di NHL 23 Il team ha volto anche svecchiare i Playbook di NHL 23, soprattutto per quanto riguarda le nuove strategie per il Power Play o il Penality Killing. Si parla di 1-3-1 PP, 1-3 wedge PK o 3 Player PK, con la possibilità di definire meglio i ruoli, le tendenze e la formazione. Tra le novità nel gameplay abbiamo diversi aggiustamenti nella fase difensiva, con una maggiore enfasi sugli scontri e il contropiede, e una maggiore affidabilità dei portieri. In attacco le squadre proveranno a segnare da un maggior numero di posizioni, costringendo di difensori ad allargarsi e a coprire uno spazio più ampio.

Le modalità Un gol in NHL 23 Per rendere l'esperienza più adattabile al tempo che ognuno ha a disposizione, è stata introdotta la modalità Franchise personalizzata. Si potrà scegliere il numero delle squadre presenti, da 6 a 48, definire le conferenze e le Division, il Salary Cap, il formato della Stagione Regolare e dei Playoff. Per quanto riguarda HUT, il team di sviluppo ha rinnovato la playlist di HUT Rivals, 10 tipi di stili di gioco che ruotano per tenere la sfida sempre fresca. Questo dovrebbe garantire sempre nuovi premi, soprattutto per i giocatori élite. Come dicevamo, però, la grande novità è l'arrivo delle donne nel gioco, una novità che amplia le variabili e il pool di atleti ai quali attingere. Senza considerare che campionesse come Marie-Philip Poulin e Jenni Hiirikiski, con la loro valutazione da 90+, potrebbero essere un'aggiunta di valore in qualsiasi team.

Atmosfera I nuovi stadi di NHL 23 Il team ha anche lavorato per migliorare l'atmosfera che si respira nel gioco. Gli spalti, per esempio, reagiranno in maniera più coerente con l'andamento della partita, con urla, boati e applausi nei momenti topici della gara o durante improvvisi capovolgimenti di fronte. Ovviamente saranno sottolineati i momenti con un giocatore in più e saranno fischiati gli avversari più pericolosi o le prestazioni più scarse del team di casa. Nuove saranno anche le sequenze legate a uno dei momenti più iconici dell'hockey, ovvero la tripletta. EA Sports ha realizzato lunghe sequenze di gioco nella quali si vede il ghiaccio invaso dai cappellini del pubblico e i compagni festeggiare. Le nuove luci di NHL 23 Il team è inoltre molto fiero dei nuovi dettagli aggiunti al viso dei giocatori, che adesso mostrano imperfezioni della pelle e riflettono meglio le luci. Piccoli miglioramenti, che però aumentano la qualità dei modelli, soprattutto durante i replay. Gli amanti di Paco Rabanne saranno felici di sapere che in NHL 23 debuttano nuovi materiali come l'oro metallizzato, col quale rendere molto eccessivo il proprio alter ego. Il tutto è ancora più evidente grazie al nuovo sistema d'illuminazione che getta ombre più realistiche sul ghiaccio. Tornando al parallelo con FIFA 23, NHL 23 mostrerà i segni sul ghiaccio e sulle balaustre in tempo reale, per dare un ulteriore tocco di realismo alle partite.

NHL 23 non rivoluziona la serie, ma aggiunge diverse novità che faranno sicuramente felici molti appassionati. Il cross-play è un passaggio obbligato per i giochi sportivi, che può portare grandi benefici a tutti, mentre le altre novità nel gameplay ampliano le opzioni a disposizione del giocatore, così da rendere il gioco più simile al dinamismo e all'imprevedibilità dello sport. Ottima la parificazione delle donne anche se, anche in questo caso, non è un cambiamento radicale nel gameplay. Gli amanti dell'hockey, però, anche per mancanza di alternative, non possono che attendere con ansia il capitolo di quest'anno.