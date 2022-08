Epic Games Store: giochi gratis del 25 agosto 2022 disponibili, link e dettagli

Oggi, 25 agosto 2022, Epic Games ha reso disponibile il gioco gratis e i pacchetti aggiuntivi gratuiti di questa settimana sull'Epic Games Store. Parliamo di Ring of Pain e il pacchetto 30 anni di Bungie per Destiny 2.

Potrete riscattare il gioco gratis e gli altri contenuti dell'Epic Games Store del 25 agosto 2022 a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il launcher dello store su PC. Una volta aggiunti alla vostra libreria, saranno vostri per sempre.

La descrizione di Ring of Pain recita: "Tuffati in dungeon ad anello generati casualmente in cui farai incontri inaspettati! Osserva e pianifica il tuo percorso. Punterai al bottino o pugnalerai alle spalle qualche creatura orrenda? Mentre esegui ricerche, combatti o fuggi da nuovi incontri, l'anello reagisce alle tue azioni. Gioca al tuo ritmo in questo roguelike a turni ricco di sfide. Presta attenzione a ogni singolo passo: potresti cadere in un'imboscata o peggio...". Sarà disponibile fino al 1 settembre 2022.

I requisiti di Ring of Pain sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 8/10

Processore: 2 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: compatibile con OpenGL 2.0 e con 512 MB RAM

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Destiny 2: L'Eclissi

Infine, il Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie propone una nuova segreta, il lanciarazzi esotico Gjallarhorn, il set di armatura Aculeo e un arsenale di armi, armature ed elementi cosmetici ispirati al passato di Bungie. Questo contenuto era già disponibile da un paio di giorni e sarà disponibile fino al 30 agosto 2022.