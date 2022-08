Microsoft Flight Simulator: video mostra l'edizione per il 40° anniversario, primo City Update disponibile

In occasione della Gamescom 2022, Microsoft ha pubblicato il primo aggiornamento delle città di Microsoft Flight Simulator, con altri che stanno per arrivare. Annunciato anche con un video che l'edizione per il 40° anniversario sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2022 e sarà gratuita per tutti quelli che già possiedono il gioco o sono abbonati all'Xbox Game Pass.

L'aggiornamento delle città, chiamato City Update 01 (German Cities), è dedicato completamente alla Germania, e comprende nuove versioni di Dortmund, Dusseldorf, Bonn e Colonia, ricreate in modo ultra realistico grazie alla fotogrammetria. Come tutti gli altri aggiornamenti del gioco, è completamente gratuito. Tra le novità dell'edizione per il 40° anniversario spiccano gli elicotteri e gli alianti, che non si vedevano nella serie dal 2006. Si tratta di una delle novità più richieste in assoluto dalla comunità.

Comunque sia, saranno aggiunti anche l'Airbus A-310 airliner, sette aerei storici (il Wright Flyer del 1903, il Curtiss JN-4 Jenny del 1915, il Ryan NYP Spirit of St. Louis del 1927, il Douglas DC-3 del 1935, il Grumman G-21 Goose del 1937, l'Havilland DHC-2 Beaver del 1947 e l'Hughes H-4 Hercules del 1947), quattro aeroporti commerciali classici, dieci aeroporti per gli alianti, quattordici eliporti e 20 missioni classiche prese dal passato della serie.