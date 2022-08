Epic Games Store: giochi gratis del 1° settembre 2022 annunciati ufficialmente

Epic Games ha annunciato quali saranno i giochi gratis dell'Epic Games Store che saranno disponibili a partire dal 1° settembre 2022. I giocatori PC potranno riscattare con gaudio e allegria Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition e Submerged: Hidden Depths.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition non ha bisogno di presentazioni: è il capitolo finale della più recente trilogia reboot della serie con protagonista l'archeologa Lara Croft. Trattandosi della Definitive Edition, comprende tutti i DLC pubblicati dal lancio.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Nel suo tentativo di scongiurare l'apocalisse maya, Lara incontrerà infine il suo destino, diventando così la Tomb Raider che tutti conosciamo.

Vivi il capitolo finale delle origini di Lara, che in Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition diventa la Tomb Raider che era destinata a essere. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition include il gioco base, le sette tombe sfida dei DLC e tutte le armi, i completi e le abilità scaricabili, per vivere al meglio il capitolo più importante della storia di Lara.

Submerged: Hidden Depths è invece un gioco di esplorazione open world, in cui bisogna viaggiare per le rovine di un mondo sommerso.

Submerged: Hidden Depths in un'immagine

Submerged: Hidden Depths è un'avventura di "esplorazione rilassante" in terza persona senza combattimenti, ambientata tra le rovine sommerse di un mondo meraviglioso. Assumi il ruolo di Miku e Taku: una maledetta da un misterioso potere che vuole usare a fin di bene, l'altro determinato a non lasciare che li faccia a pezzi.

Si tratta di due ottimi titoli, che vale sicuramente la pena avere e giocare, soprattutto a questo prezzo.

