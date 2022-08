Battlefield 2042 - Maestria delle Armi, l'anteprima della Stagione 2 dello sparatutto di EA

A distanza di due mesi dalla pubblicazione della Stagione 1 di Battlefield 2042, denominata Ora Zero, continua la marcia di contenuti aggiuntivi dediti ad arricchire l'esperienza di gioco dello sparatutto targato DICE di Electronic Arts. È d'uopo per i titoli con una forte componente online mantenere un approccio dinamico per rinfrescare l'esperienza di gioco e proprio per questo il 30 agosto arriverà la Stagione 2 con una nuova mappa, un nuovo specialista e tante altre novità: andiamo a scoprire in anteprima Battlefield 2042 - Maestria delle Armi.

Alla scoperta di Relitto, la nuova mappa Visuale in prima persona dalla nuova stagione di Battlefield 2042 La nuova mappa di Maestria delle Armi porta i giocatori dritti a Panama. Relitto, questo il suo nome, mantiene intatte le caratteristiche di ampiezza e varietà tipiche della serie d DICE. In particolare l'attenzione va alla realizzazione delle zone di combattimento più compatte, dove la guerriglia si fa serrata e il tatticismo delle azioni di battaglia passa dal macro al micro. Con Relitto troveremo ampi spazi esterni in cui sfoggiare i nuovi veicoli, ma anche checkpoint angusti in cui sfoggiare le abilità dei giocatori nel combattimento ravvicinato. Il fulcro di questa visione è esattamente all'interno di un zona container di mercantile arenato, trasformato in una zona di copertura per lo spaccio di armi. Bancali e container rendono davvero angusto il combattimento, che tra munizioni e lamiera si fa davvero caotico. Con il progredire della stagione sono previsti anche degli aggiornamenti delle mappe Rinascita a settembre e Orbitale a ottobre A supportare il maggiore focus sulle corte distanze, arriva l'aggiornamento dell'arsenale di battaglia che porta in Battlefield 2042 nuove armi. Il fucile leggero AM40 è a metà tra un fucile d'assalto una minigun e ben si adatta alla varietà di gittata richiesta dalla mappa. Proseguiamo con la mitragliatrice leggera Avancys, perfetta per fornire fuoco di copertura. L'ultima arma della nuova stagione è la PF51, una pistola mitragliatrice molto versatile, perfetta per il combattimento ravvicinato in mezzo a molti nemici, dato il suo gran numero di munizioni nel caricatore.

I nuovi gadget e i nuovi veicoli Veicoli e Gadget di Maestria delle Armi Il nuovo gadget di Battlefield 2042 - Maestria delle Armi è la granata a concussione, sempre per esaltare le dinamiche di guerriglia offerte dallo scenario di combattimento nella mappa Relitto. È ottima sia per la difesa sia per l'attacco dei checkpoint. A chiudere il quadro delle novità meccaniche troviamo i due nuovi mezzi: EBLC-RAM e Polaris RZR. Il primo è un vero e proprio veicolo pesante strategico. Offre 4 posti, è estremamente manovrabile, nonostante la ridotte velocità di utilizzo, ha un'abilità AMP che consente al veicolo di deviare i proiettili in arrivo e può posizionare un punto di respawn sul campo di battaglia. Il secondo, un buggy leggero d'assalto a 2 posti, vi porta dritti nell'azione a tutta velocità.

Il nuovo Specialista: Charlie Crawford Charlie Crawford che imbraccia la sua torretta mitragliatrice Vulcan Date le premesse, è difficile immaginare un nuovo specialista diverso da Charlie Crawford. Si tratta di un trafficante d'armi, ex agente MI6, in grado di ricaricare le abilità dei compagni rianimati e può piazzare sul terreno di gioco una minigun fissa Vulcan molto potente con scudo balistico, che può essere poi utilizzata dai suoi compagni. Inutile dire che il suo principale ruolo sia quello di supportare la sua squadra. La CIA è da tempo sulle sue tracce e perciò ha organizzato la spedizione Wildcard a Panama per catturarlo. Se volete approfondire la lore dello specialista, la potete recuperare integralmente a questo indirizzo.

Le novità di Battlefield Portal Nuove armi da Battlefield Portal Altro focus dell'aggiornamento della Stagione 2 di Battlefield 2042 è l'aggiunta di contenuti anche per il Battlefield Portal. La modalità è quella che unisce i mondi di Battlefield in un ecosistema online in cui personaggi, mappe e armi dai diversi capitoli della serie, coesistono e il giocatore può decidere di creare con esse delle partite personalizzate ad hoc.

Con l'aggiornamento della Stagione troveremo cinque nuove armi provenienti dall'universo di Battlefield 3, Bad Company, e Battlefield 1942. Allo strumento di creazione partite della modalità Battlefield Portal si aggiunge anche la conquista personalizzata che permette ai giocatori di aumentare il margine di modifica della propria partita, scegliendo gli obiettivi sulla mappa e dare così un tocco di personalità aggiuntiva al proprio match.

Alcune armi presenti in Battlefield Portal saranno pubblicate nelle altre modalità durante la Stagione, ma l'M16A3 e l'M60E4, retaggio di Battlefield 3, lo saranno già dal 30 agosto.

Il pass battaglia tra incarichi gratuiti e premium Il nuovo Specialista Charlie Crawford Se non siete riusciti a giocare la stagione precedente, Battlefield 2042, tramite gli incarichi di Maestria delle Armi, dà modo ai giocatori di recuperare i contenuti persi, tra cui l'agente Lis, i veicoli e le armi. Ogni elemento di gioco inerente al gameplay è sbloccabile avanzando nella progressione dei 30 incarichi del pass battaglia gratuito della Stagione 2. A pagamento sono invece i 70 incarichi dedicati a sbloccare gli aspetti cosmetici e non impattanti sull'esperienza di gioco, come skin, BFC, carte giocatore, incantesimi delle armi, takedown.

Battlefield 2042 Maestria delle Armi promette di essere una stagione ricca di contenuti. Figlia di una struttura solida tra incarichi, un nuovo specialista e una nuova mappa, sarà in grado di regalare tante ore di gioco agli appassionati gratuitamente, come attuale prassi per i giochi online, senza però ridefinire gli estremi dello sparatutto targato Electronic Arts.