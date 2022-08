Atlas Fallen è più simile a God of War e Horizon che a The Surge e Dark Souls

Deck13 Interactive, noti soprattutto in quanto autori di The Surge, hanno svelato alla Gamescom 2022 il proprio prossimo gioco: Atlas Fallen. Sarà ancora una volta una sorta di souls-like? Secondo quanto rivelato dal team, la risposta è no: Atlas Fallen sarà più simile a God of War e Horizon Forbidden West che a Dark Souls.

A svelarlo è Jérémy Hartvick, designer director di Atlas Fallen. Il gioco avrà un selettore di difficoltà per i giocatori che "sono abituati ai giochi precedentemente creati dal team". Ci sarà una modalità Avventura, la più facile, una difficoltà standard e una modalità difficile che chiederà veramente di ottimizzare il proprio personaggio, l'utilizzo delle abilità e le capacità di combattimento.

Ciò che Atlas Fallen manterrà da The Surge è la possibilità di prendere di mira varie parti del corpo del nemico. Deck13 afferma anche di aver "fatto un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la gestione avanzata del personaggio e della personalizzazione del moveset, in modo che possiate affrontare il combattimento a modo vostro". I sistemi di gioco sono fondati sulla velocità e sulla fluidità e la sabbia attorno al giocatore può essere trasformata in un'arma.

Un'ambientazione di Atlas Fallen

"Questo crea dinamiche epiche e basate sulle combo, che a loro volta alimentano un altro elemento centrale del sistema di combattimento di Atlas Fallen: la barra del Momentum. Si tratta di un indicatore che si riempie man mano che si moltiplicano le combo, alimentando progressivamente i danni e le abilità extra. Dà una sensazione di meravigliosa potenza ai vostri attacchi".

Qui potete vedere il trailer di annuncio di Atlas Fallen.