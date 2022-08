Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di settembre 2022 trapelano in un leak

Trapelano prima del tempo, in un leak, quelli che dovrebbero essere i giochi gratis di settembre 2022 per l'abbonamento Amazon Prime Gaming, incluso in Amazon Prime, che comprendono anche giochi di sicuro interesse come Assassin's Creed Origins.

La lista dei giochi gratis in arrivo a settembre 2022 per Amazon Prime Gaming è notevole, almeno in base al leak in questione:

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, dunque non c'è certezza assoluta sull'arrivo di questi giochi, ma il leak proviene da Dealabs e in particolare dal solito utente billbil-kun che finora non ha praticamente sbagliato un colpo, dunque ci sentiamo di considerarla una soffiata decisamente affidabile.

Sono giochi di notevole valore rispetto a quanto visto spesso nel catalogo di Amazon Prime Gaming, che comunque sta migliorando a vista d'occhio da un po' di tempo a questa parte. Ricordiamo che i giochi di agosto 2022 di Amazon Prime Gaming comprendono StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, ScourgeBringer e altri, con l'annuncio ufficiale dei prossimi che dovrebbe arrivare tra poco.