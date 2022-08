Xbox Series X e PS5: sarà difficile averne una per questo Natale, ha dichiarato Phil Spencer

Secondo Phil Spencer, che ha toccato l'argomento in un'intervista rilasciata a Bloomberg, anche per questo Natale sarà difficile comprare una Xbox Series X o una PS5, ossia le console di ultima generazione, nonostante i problemi della filiera siano in miglioramento.

Spencer: "Ritengo che la domanda supererà ancora l'offerta per questo Natale. Vedremo se le cose cambieranno nel 2023 e se le scorte inizieranno a soddisfare la domanda. Magari ne riuscirete a vedere anche una entrando in un negozio." I problemi avuti dall'intero settore tecnologico negli ultimi anni è tristemente noto. La crisi dei semiconduttori ha mietuto diverse vittime e reso instabile il mercato. Proprio oggi Sony ha annunciato l'aumento di prezzo di PS5 in Europa, nel Regno Unito, nel Medioriente, in Africa, in Asia e in parte del Nord America. L'economia mondiale è sempre più instabile e per ora l'annuncio di maggiori investimenti nella fabbricazione di semiconduttori negli Stati Uniti non ha alleviato la situazione.

Quindi anche questo Natale molti utenti rimarranno senza la loro nuova console. Si spera che il quadro cambi davvero nel 2023.