Offerte eBay: smartphone POCO F3 da 8+256 GB in sconto con questo coupon

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare con uno sconto uno smartphone POCO F3 da 8+256GB. Il prezzo finale usando il coupon sotto indicato è 424€ invece di 499€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il coupon eBay XIAOMIFESTAGO22 permette di ottenere uno sconto del 20% e può essere usato al massimo due volte per ogni account. Lo sconto per ogni utilizzo non può però superare i 75€, per un risparmio totale di 150€ a persona. La data di inizio degli sconti è il 18 agosto 2022. Le offerte termineranno il 31 agosto 2022 alle 23:59.

Lo smartphone POCO F3 monta uno schermo da 6.67 pollici AMOLED DotDisplay FullHD+ e 120 Hz. Dispone di una fotocamera da 48 MP, 8 GB di RAM e una memoria di archiviazione di 256 GB.

