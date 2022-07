Amazon Prime Gaming: giochi gratis di agosto 2022 svelati ufficialmente

Amazon Prime Gaming ha confermato quali sono i giochi gratis di agosto 2022 per gli abbonati a Prime. Saranno disponibili per i membri a partire dal 1° agosto. La lista include i seguenti titoli:

StarCraft: Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

StarCraft: Remastered è una versione ricreata del classico gioco di Blizzard, con nuova grafica e nuove opzioni, come quelle per il matchmaking. Zak McKracken and the Alien Mindbenders è invece un'avventura grafica di LucasArts del 1988. Beasts of Maravilla Island è un'avventura fotografica all'interno di una lussureggiante foresta. Recompile è un gioco d'azione e piattaforme ambientato all'interno di un supercomputer. ScourgeBringer è un gioco di piattaforme e d'azione roguelite in due dimensioni. Family Mysteries: Poisonous Promises è un HOB, un gioco a oggetti nascosti nel quale si deve risolvere un mistero nei panni della polizia.

Ricordiamo che Amazon Prime Gaming è uno dei benefici inclusi all'interno dell'abbonamento Amazon Prime. Il servizio aumenterà di prezzo tra non molto e la cosa migliore, se volete sfruttare i vantaggi, è abbonarvi ora fintanto che il prezzo non è ancora aumentato.