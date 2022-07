Epic Games Store: gioco gratis del 28 luglio 2022 disponibile, link per il download

Epic Games ha reso disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi, 28 luglio 2022. Parliamo di Lawn Mowing Simulator che sarà disponibile a costo zero fino al 4 agosto 2022 su PC.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 28 luglio 2022 a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il launcher dello store su PC. Una volta aggiunto alla vostra libreria, sarà vostro per sempre.

Lawn Mowing Simulator è un simulatore di giardinaggio e precisamente di tosatura dell'erba. Propone un "vasto assortimento di tagliaerba realmente esistenti di produttori prestigiosi come Toro, SCAG e STIGA". Dovremo fare controlli del terreno, scegliere l'altezza delle lame, misurare il carico del motore e non solo. Il gioco include una modalità Carriera, una Libera e la modalità Sfida. L'ambientazione ci porta in una cittadina britannica con stradine, parchi, un castello, cottage, cambi equestri e non solo. Dovremo anche creare la nostra impresa da zero, migliorando il quartier generale, assumendo i dipendenti e occupandoci della pubblicità e della contabilità, mentre si espande il proprio business. Ci sono poi una serie di espansioni e DLC non incluse nella versione dell'Epic Games Store, come il Dino Safari e l'Ancient Britain. Potete leggere la recensione a questo indirizzo.

Ecco i requisiti minimi di Lawn Mowing Simulator:

Sistema operativo: Windows 10 x64

Processore: AMD FX-8350 (4 * 4000) o equivalente // Intel Core i3-8350K (4 * 4000) o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon R9 390X (8192 VRAM) o equivalente // GeForce GTX 960 (4096 VRAM) o equivalente

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 30 FPS+ @ Low 1080p

Vediamo ora i requisiti consigliati di Lawn Mowing Simulator:

Sistema operativo: Windows 10 x64

Processore: AMD Ryzen 7 2700X (8 * 3200) o equivalente // Intel Core i7-6950X (10 * 3000) o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX Vega 64 (8192 VRAM) o equivalente // GeForce GTX 1080 (8192 VRAM) o equivalente

DirectX: Versione 12

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 60 FPS+ @ High 1080p

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis di oggi?