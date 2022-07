Epic Games Store: gioco gratis del 4 agosto 2022 annunciato ufficialmente

Epic Games ha annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store che sarà disponibile a partire dal 4 agosto 2022. I giocatori PC potranno reclamare Unrailed!.

Unrailed! "è un gioco multigiocatore cooperativo in cui collabori con i tuoi amici per costruire una ferrovia attraverso infiniti mondi generati proceduralmente. Supera gli incontri casuali con gli abitanti, migliora il treno e impediscigli di deragliare! Raccogli le risorse e fabbrica i binari per prolungare la ferrovia ed evitare che il tuo treno raggiunga la fine. Ma fai attenzione perché hai a disposizione un solo strumento di ogni tipo. La cooperazione e il coordinamento della tua squadra sono essenziali per sopravvivere a questo viaggio sempre più impegnativo!"

